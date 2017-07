Jimena Barón le hizo un reclamo a Del Potro con un video en Instagram

Jimena Barón no deja de revelar su intimidad a través de Instagram, esta vez sobre su relación con el tenista Juan Martín Del Potro.

"Bueno, estoy como haciendo catarsis por acá. Hola, estoy comiendo pechuga de pollo y calabaza. Estoy sola, se fue mi novio con mi hijo porque parece que hoy estoy insoportable", reveló la actriz.

El video de Jimena Barón contando que la dejaron sola



"Y decís, 'bueno, tengo un día jodido', ¿ok? No tengo un buen día, que no suele pasar. ¿Te vas? ¿Agarrás al pibe y te vas? ¿Y me dejás acá con la calabaza? ¡No queremos estar solas con nuestro mal humor! La mujer quiere compartir el mal humor, quiere que te inundes de esta mierda que yo siento", agregó.

Con humor la actriz revelçó los dichos de Dellpo: "Aprovechá, te quedás tranquila, te quedás sola, respirás... me dijo, ¡respirás! ¡¿Qué respiro?! ¡¿Qué respiro?! ¿Cómo aprovecho el tiempo, a ver decime? Porque no me dijiste eso antes de irte. ¿Qué se hace, se llama a un payaso, a un mimo, voy a ver un show de stand up?".

Pese a sus dichos, en su última grabación, Barón se desdijo y se despidió con unas cálidas palabras para el hombre que logró conquistar su corazón: "Te re amo, cualquiera. Perdón", terminó.