Jimena Barón contó cómo es hacer pareja del galán sanjuanino Darío Barassi

Jimena Barón la rompe en Quiero vivir a tu lado, ficción en la que la actriz tiene una relación con Darío Barassi y que rompe algunos estereotipos de imagen. Entrevistada por la revista Watt, la intérprete contó cómo venció aquellas dificultades.





"Grabo más que nada con él. En un principio me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que pasan cosas con este pibe. Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo", manifestó a la revista Watt.





Luego, aclaró que en la actualidad, luego de las dudas, lleva una buena relación con Barassi: "A Darío no lo conocía y terminamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años. Es un placer. La historia va cada vez mejor. Hace muchos años que no la paso tan bien grabando, me río mucho".





Además, señaló a muchas mujeres por el machismo existente en la sociedad: "Me enorgullece que la mujer diga basta, que es suficiente de esta mierda. Pero las machistas son las minas. Por suerte, están las demás que salen a la calle a luchar".