Jésica Cirio mostró su embarazo en topless

Jesica Cirio está en su mejor momento con Martín Insaurralde, con quien espera su primera hija. La modelo está embarazada de casi seis meses y comparte en las redes sociales las fotos del crecimiento de su panza.

La modelo será madre por primera vez, mientras que el intendente de Lomas de Zamora ya es padre de Martín, Rodrigo y Bautista. "Los Insaurralde en casa son tres hombres y se pelean porque cada uno elige un nombre diferente. Esta nena va a ser la malcriada de la familia, rodeada de hombres", destacó.

Embed Nosotras dos Ph: @fededebartolo Una publicación compartida de Jesica Cirio Oficial (@jesicacirio) el 3 de Ago de 2017 a la(s) 12:57 PDT



Embarazada de casi seis meses, Jesica publicó este jueves en su cuenta personal de Instagram una foto en la que luce un jean y dejó su panza al descubierto. Mostrando su costado más sexy, se animó a posar sin remera, tapándose las lolas con sus manos, y con una enorme sonrisa en su cara.

"Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Me varió el humor, pero para bien. Estoy todo el día con una sonrisa enorme que nada ni nadie me la quita. No me planteo nada ni me permito que nadie lo haga. Es época solo de disfrute", explicaba la coconductora de Morfi en una entrevista.

Con respecto a su relación con Insaurralde, Cirio aseguró que el embarazo "potenció la parte sexual": "Este embarazo influyó para bien en todo sentido, hasta potenció la parte sexual. Martín está atento a mí todo el tiempo. Estamos a full en todo sentido de la pareja. Se potenció todo, el amor, la parte sexual, la sensualidad".