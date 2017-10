Ivana Nadal muestra su lomazo espectacular en las playas de Cancún

Como la mayoría de los famosos, las redes sociales fueron las elegidas como la vía de comunicación más rápida y efectiva a través de la cual expresan qué piensan, qué dicen y qué muestran.

Es el cao de Ivana Nadal, la diosa del dominguero " Locos x el fútbol" quien les regaló a sus seguidores una secuencia de fotos de su cuerpo tostado y en óptimas condiciones.

"Hace un año que cambié mi forma de alimentarme, pensar y entrenar, principalmente. Lo conocí a @tomasbusquier que me enseñó muchísimo. Y acá estoy, haciendo esta foto que hace un año creía imposible. No me sale muy bien porque soy malísima trabando. Pero se entiende que el cambio es lo que quiero mostrar, para todos ustedes que están pensando que no pueden. Levántense predispuestos, tengan paciencia, hagan cambios reales en su vida habitual y sean constantes. Es clave. Vayan a una buena nutricionista, busquen un deporte que los haga feliz y pónganse objetivos reales. De a poco, todo se puede", escribió Ivana, junto a una foto de sus abdominales de acero y en donde se muestra más bella que nunca.