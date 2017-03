Interrumpió un concierto cuando fue atacada por una nube de mosquitos

"Lo siento, no soy australiana, no me gustan los insectos", gritó la cantante inglesa a la multitud antes de ponerse a correr por el escenario para ponerse a salvo y alejarse de los mosquitos.





Uno de los asistentes al show grabró un video, que deja para la posteridad un momento que terminó resultando básicamente hilarante gracias a la habitual naturalidad de Adele. Y añadió, provocando las risas de todos los presentes en el Cricket Ground de Brisbane: "¡Me estaban chupando la sangre!"

