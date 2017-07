Internaron de urgencia a Carmen Barbieri por un fuerte dolor en el estómago

Carmen Barbieri (62) fue internada de urgencia esta mañana en la clínica Zabala. La actriz ingresó al lugar por un cuadro de abdomen agudo, según informó Jorge Rial (55) en su programa Intrusos

La actriz comenzó a sentir dolores muy fuertes desde el martes a la noche y en estos momentos se le está realizando una tomografía para descartar apendicitis y determinar los motivos del abdomen agudo.





"Juan, pasé una muy mala noche. Ayer estuve con el estómago muy hinchado, mucho dolor, voy a llamar a la ambulancia porque no puedo ni respirar del dolor. Voy a suspender todo. Estoy en la cama, asustada, me revienta el estómago. Estoy asustada, no sé qué tengo", se la escucha decir a Carmen en un audio que mostraron en Intrusos, donde se la escucha muy dolorida.

En diálogo con el programa, Federico Bal (27) contó cómo llegó su mamá a internarse: "Hoy me levanté con un llamado de ella, ayer cenamos juntos y estaba con una inflamación en la panza. Hoy se levantó y sintió más dolor y decidimos venir a la clínica. Se están haciendo estudios para descartar algo grave".





Y siguió: "Por suerte ya está bien, no está con dolores. Los doctores dicen que no es nada grave y que el malestar tiene que ver con los divertículos. Ella está bien, pero preocupada por los compromisos que tiene".

Bal anticipó que su mamá quedará internada en observación, al menos hasta mañana, para que esté controlada.

