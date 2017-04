¡Incómodo momento! Mirtha hizo transpirar a Facundo Moyano cuando le preguntó por Susana

En la noche del sábado, Facundo Moyano estuvo invitado nuevamente a la mesa de Mirtha Legrand y no pudo escapar a las incómodas preguntas de la diva sobre la relación que mantiene con Susana Giménez





Luego de pasar un video donde Su hablaba de su vínculo con el legislador del Frente Renovador, Legrand preguntó: "¿Te molesta Facundo?", a lo que Moyano respondió "No, la verdad que no".





Sin embargo, esto no fue suficiente para La Chiqui que lo continuó interrogando. "Sos amigo de una de las mujeres más importantes de la Argentina", le señaló.





"Para mí es un privilegio tener la posibilidad de sentarme con Susana por todo lo que representa y por todo lo que es. Pero la verdad que no tengo mucho para agregar (...) Me parece que hay temas tan importantes que tienen que ver justamente con el rol que tengo como político", dijo Moyano.





A pesar de la insistencia de Mirtha, el político explicó que se trata de una amistad. "Entiendo que le interesa; es natural por lo que representa Susana. Pero no me veo hablando de ese tema porque no hay nada que agregar". "Con decir 'Soy muy amigo...'", arrojó Legrand.





"¡Es que ya lo dije veinte veces! Y usted sabe mejor que yo, porque conoce el medio, que se dicen cosas que no son. Y si uno sale a contestar entra en ese sistema, y es peor. Entonces hay que dejar que hablen", finalizó Moyano.