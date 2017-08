Fue famosa en "Jugate Conmigo" y ahora se gana la vida vendiendo pizzas

"A veces me replanteaba '¿Volveré a trabajar algún día?' Me parecía imposible pensar en no dedicarme más a lo mío", dice Gisela Rietti, que supo ser una de las figuras de Jugate Conmigo, el programa éxito de los '90 que conducía Cris Morena (60).