Francella le contestó a Flor Peña: "Lo que dijo debe haber sido una broma"

Florencia Peña estuvo como invitada en Confrontados y se refirió a las escenas de sexo entre Francella y Luisa Lopilato en Los que aman odian, siendo que los actores habían sido "padre" e "hija" en la ficción, en Casados con hijos.

"A mí me da un poco incesto. Los amo a los dos. Pero a mí me pasa, no sé si les pasa a todos, que está tan instalado Casados con hijos, fueron tantos años de repeticiones, que los ves en el cine y decís 'ay'. Ojalá que al cine argentino le vaya bien. Ojalá que genere eso y vaya a verla igual. A mí me generó resquemor. Paulita se la está dando a Pepe Argento", disparó Florencia.

Pero hoy, fue Francella quien salió a responder las declaraciones de Peña. "Yo creo que lo que dijo Florencia obviamente debe de haber sido una broma", afirmó en diálogo con Cadena 3.

Y siguió: "A los tres segundos de empezada la película jamás te podés acordar de ese universo de Pepe y Paola, es imposible que a alguien se le cruce por la cabeza en ese momento. Cuando hay un programa que se instaló tanto, por supuesto que se mimetizan y creen que sigo siendo Pepe Argento, pero bueno, creo que di pruebas acabadas en muchos films posteriores".

"A partir de ahí yo filmé diez películas y de verdad que si bien es el día de hoy que me saludan como Pepe por la calle, también se puede desdoblar la gente y ver tantas cosas que yo he hecho en mi carrera", dijo luego.

"Soy actor, ella es actriz, nos dieron un rol que nos atrajo y nos pareció interesante transitar. Todo ese morbo que hay detrás, gente que dijo me arruina la infancia verlos, me parece que es una exageración", concluyó Guillermo Francella.

