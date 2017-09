¿Felices los cuatro? Cubero ahora apuntaría a la ex de Moyano

El tiempo pasó y, como el diputado Nacional y la diva de los teléfonos dejaron de estar en el centro de todas las miradas, una nueva mujer apareció en la vida del hijo de Hugo Moyano. La recién separada Nicole Neumann no tardó en aparecer en el radar del dirigente, quien a esta hora está disfrutando de un viaje de "placer y negocios" en España junto a la bella rubia.





Pero del otro lado de la vereda se encuentra Fabián Cubero, quien en las últimas horas se mostró molestó con su ex mujer por la velocidad en que avanza su relación con Moyano y que, al parecer, había intentado conquistar a la ex pareja del político. Según informaron en el programa Pamela a la tarde, Poroto se mostró muy interesado en Eva Bargiela.





Según la panelista del ciclo, Luli Fernández, durante el evento de la marca de ropa que lo tiene como modelo Cubero "estuvo de tiroteo en tiroteo con todas las mujeres lindas del evento. Pero hubo una que le llamó la atención, que fue: Eva Bargiela, la ex de Facundo Moyano. Se ocupó de pedir su teléfono y de enviar mensajes. Aunque se le tiró a todas", detalló.





Rápidamente, y como viene siendo costumbre, el defensor de Vélez desmintió este hecho y aclaró que "no estaría bien" que saliera con la ex de la actual pareja de su ex mujer. "Les pido que no se genere una bola de todo esto porque es una cagada enorme. "Nos saludamos, nada más que eso. No existe ningún tipo de posibilidad que pase algo así, sería una locura", explicó.





Y agregó: "No se me pasa por la cabeza mandarle un mensaje o encararla. Eso no estaría bien. No hay posibilidad de que haya una cercanía. Me cansé que me relacionen día por medio con una mujer distinta". Pese a esto, desde el programa de América TV sostuvieron que el futbolista encaró a Bargiela delante de las cámaras y que para la próxima mostrarán las pruebas. ¿Felices los cuatro?

Fuente: bigbangnews