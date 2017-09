Fantino sobre los Emmy: "Estar nominado me abre las puertas del mundo"

¡Estás nominado para los Premios Emmy Internacional como conductor!", le anunció la productora ejecutiva de Fox Channel muy temprano en la mañana.

"Pero yo no caí. Me había acostado tarde por Animales Sueltos y estaba medio dormido", dice Alejandro Fantino todavía emocionado por la gran noticia.

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión había anunciado los 44 nominados en 11 categorías y de 18 países para la gran gala que tendrá lugar el 20 de noviembre en el Hotel Hilton de Nueva York, un evento que cada año atrae a más de 1.200 personalidades del mundo de la TV. Y él era uno de los elegidos.

"Me habían nominado por la conducción de Escuela para maridos Colombia en la categoría Entretenimiento sin guión, o sea realities. ¡No lo podía creer! Me volví loco, agarré mi teléfono y empecé a llamar a todos mis amigos, quería compartir esta felicidad", cuenta el conductor de América a Infobae.

Su presentación en la tevé colombiana había pasado el filtro de 400 profesionales de la televisión de todo el mundo, tres rondas de evaluación, y había competido con programas de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.





"Escuela para maridos Colombia" -donde Fantino está acompañado por la sexóloga Alessandra Rampolla y tiene la participación del reconocido actor y fotógrafo Diego Cadavid-, emitido por Fox Network Groups Latin America, comparte la nominación con tres realities más: Fan Pan Tae Super Fan de Tailandia, Sorry About That de Bélgica y Taskmaster del Reino Unido.





fantino-maridos.jpg







"Para mí es un paso gigantesco en mi carrera, una bisagra. Esto me abre una puerta enorme que me puede proyectar a nivel internacional", reconoce Fantino sin ocultar su alegría.





"Yo amo hacer tele, es arte, es laburo, es entrega. Pienso que me vieron conduciendo jurados de distintos países y me eligieron, y eso me emociona mucho porque mi forma de conducir nació acá. Y esta forma autóctona de conducir nos da todo para triunfar en el mundo. Todavía no caigo...", asume feliz.





Fantino asegura que cuando recibió la noticia sintió la misma emoción que la primera vez que relató su primer partido de Boca en Radio Mitre. "¡Es algo increíble! Sentir que la Argentina me dio esta posibilidad enorme de llegar a todo el mundo es algo maravilloso. Porque en nuestro país tenemos conductores tremendos, que están a nivel de los mejores del mundo ¿Quiénes me gustan? Sin dudas: Santiago del Moro, Marcelo Tinelli, Nico Repetto, Marley, Casella... A todos los súper admiro. Cada uno tiene su estilo, de todos aprendo y saco algo".





"Estar en los Emmy, caminar por la alfombra roja, ir a la Gala...esto puede ser un camino para empezar una carrera afuera. Cuando me fui a Colombia fue una súper apuesta. América me acompañó y me instalé noviembre, diciembre, enero y febrero solo en un hotel en Bogotá para hacer Escuela para maridos. Y me preparé mucho. Estudié la historia de Colombia, los ríos, la música, las costumbres de cada zona para saber qué siente un caleño y un nativo de Bogotá, para entender a los participantes, para que la gente en Colombia me acepte y sepa que yo sabía de lo que estaba hablando, que respetaba, que me importaba", cuenta.