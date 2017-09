Eva Bargiela se enteró por Instagram de las infidelidades de Facundo Moyano

El inicio del romance entre Facundo Moyano y Nicole Neumann dejó al descubierto que al parecer el diputado andaba coqueteando con la modela española Celia Fuertes mientras él aún continuaba en pareja con Evangelina Bargiela.

Eva fue novia de Moyano hasta que se instaló el rumor de romance con Nicole, hace apenas tres semanas. Hasta ahí, Bargiela no sospechaba nada y cuando se enteró decidió dejar al hijo del camionero.

Fue Celia la que se comunicó con Eva Bargiela para contarle cómo actuó el diputado. "A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia de Facundo que se peleó cuando surgió el rumor de Nicole Neumman). Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora", dijo Celia a Primiciasya.com

Eva no quiso sumarse a las declaraciones aunque dijo: "En ese momento nosotros estábamos en un impasse", contó y agregó: "Es un papelón lo que pasó pero de todos modos forma parte de mi pasado".