Esto es lo que dijo Larissa de la denuncia contra Fabbro por abuso sexual

"Podrá ser el hombre más mentiroso del mundo por sus antecedentes con miles de mujeres, pero no hay forma de que pueda dañar a una inocente. Él no va a hacer eso. Se sintió demasiado mal por todo eso, lo afectó muchísimo y vas a ver que se va a aclarar todo", le dijo la modelo a la Rock and Pop de Paraguay.





Días atrás, la novia del futbolista había un publicado un video en su Instagram personal con la intención de demostrar que el cariño de la gente por Fabbro está intacto: "El único grito que tuvo Jonathan fue de un grupo de jóvenes que le decían que lo amaban y vuelva a Cerro Porteño y lo abrazaron".





El periodista Lío Pecoraro en su cuenta de Twitter: "Estuve conversando con Fernando Burlando...pero aún no nos da autorización para hablar. Lastimosamente nos tenemos que aguantar que todos saquen conclusiones. Estamos con Jonathan toda mi familia y la de él".





La relación entre el ex jugador de Boca y River con la niña tendría al menos unos cinco años de antigüedad: las declaraciones de la familia ante la justicia hablan de supuestos ataques sexuales, toqueteos, eyaculaciones y sexo oral, de episodios en el auto de Fabbro, en la casa de su abuela.





Su madre acudió a la Comisaría 52° de la Policía de la Ciudad en Villa Lugano para denunciar a Fabbro por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. La pena máxima es de 20 años de cárcel.

Fuente: infobae