Esto dijo Sofía Zámolo sobre una foto que compartió en Instagram y generó dudas

Sofía Zámolo compartió una imagen en Instagram e inmediatamente sus seguidores comenzaron a preguntarse si se encontraba embarazada.

Lo cierto es que la modelo y conductora explicó que no está en la dulce espera.

"No estoy embarazada. No sé qué ven en esa foto, no sé. Ahora me hacen pensar que estoy gorda y tengo panza (se ríe). No estoy embarazada", comentó la modelo.

Y agregó: "Teníamos pensado -junto a su pareja, el empresario José Uriburu- esperar un poquito más para buscar pero la gente está más ansiosa que yo por el embarazo. Pero no, no estoy".

Embed Acompañando a mi talentoso y divertido amigo @medinaflores en su cumple ❤️ mi vestido es @juanhernandezdaels // Celebrating my talented and fun friend @medinaflores birthday my dress is @juanhernandezdaels Una publicación compartida de S͙O͙F͙I͙A͙ Z͙A͙M͙O͙L͙O͙ (@sofiazamolo) el 25 de Oct de 2017 a la(s) 7:14 PDT