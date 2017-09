Estas son las nuevas versiones sobre la muerte de la modelo española Celia Fuentes

El martes pasado el mundo del espectáculo español -y también el argentino- se vio sorprendido por la muerte de Celia Fuentes, una modelo e influencer que poco tiempo atrás había sido vinculada con Facundo Moyano. La joven fue hallada sin vida en su casa de Madrid.





De entrada se manejó la información de que se habría tratado de un suicidio, pero algunos medios fueron más cautelosos y barajaron la posibilidad de una "muerte accidental".

Fuentes, de 27 años, era una mediática valenciana que adquirió popularidad a través del reality "Quiero ser" y estaba en pleno crecimiento. No era una figura súper famosa en su país, pero tenía más de 260 mil seguidores en Instagram , donde compartía a diario su vida, que parecía ser perfecta y repleta de lujos.

En Argentina se había hecho mínimamente conocida a partir de un rumor que aseguraba que había tenido un romance con el diputado Moyano. El affaire habría sido cuando él aún estaba en pareja con su ex, la modelo Eva Bargiela.





Hasta ahora nadie había confirmado la causa de su muerte. Sobre todo porque crecía la posibilidad de que se tratara de un fallecimiento "accidental" por consumo excesivo de pastillas.

Sin embargo, el diario El Mundo deslizó que la española se habría ahorcado. "El pasado martes la joven influencer aparecía ahorcada, según fuentes de la Guardia Civil, en su casa de Majadahonda (Madrid)", comunicó el medio español.

"Al parecer fue su padre, general del Ejército ya retirado, quien se la encontró colgada de la escalera con una sábana, a las nueve y media de la noche", completa la crónica de El Mundo.

También se destaca que aparentemente esta "era la tercera vez que (Fuentes) lo intentaba" y que su trágica decisión se debió a problemas sentimentales.

Eso coincide con un chat que Ángel de Brito mostró la semana pasada, en el que Celia hablaba con Bargiela y le decía: "Me acaban de romper el corazón, otra persona, no él (por Moyano) y he pensado ya en morir".