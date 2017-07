Escándalo en el Bailando: duro cruce entre La Bomba Tucumana y Mica Viciconte

Mica Viciconte se plantó por segunda vez en ShowMatch, cuando en la noche del lunes, luego de pelearse con Rocío Robles, la modelo se cruzó feo con Gladys La Bomba Tucumana. La tirria entre ambas mujeres se había originado por un mínimo comentario entre ambas mujeres y en plena devolución del jurado, tomó la palabra para disparar contra la cantante tropical.

"Yo solamente dije que no es de mi época. Obviamente cantó La pollera amarilla, pero no es alguien con quien yo tenga que hablar", arrancó Mica.

"Aunque a mi hijo no le gusta que me pelee, yo tampoco te conozco a vos y no me interesa que me conozcas. Yo soy atemporal, de todas las generaciones. Como yo no te conozco, te disculpo. No hay nada que me importe menos", retrucó Gladys. "Los chicos no te tienen presente, preguntá y no te van a conocer", retrucó Viciconte.

"Estás equivocadísima, me interesa la opinión del país y no la tuya. Te morías por estar ahí, ahora andá a dormir tranquila con el puntaje espantoso que te dio el jurado", contraatacó la Bomba. "Tu hijo baila conmigo, tirá buena energía. Dejá que disfrute mi momento", contestó Mica.

"Tengo oído y onda", replicó La Bomba. "Algo tenía que tener", concluyó Viciconte.

No te pierdas el video de esta nota!

