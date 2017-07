En nombre del padre: Dalma Maradona defendió con uñas y dientes a Diego

Dani Alves no se debe haber imaginado el caos que iban a generar sus declaraciones en un programa de la TV brasileña. El jugador de Juventus aseguró que no se puede comparar a Lionel Messi con Diego Maradona y menospreció al Diez por su gol con la mano ante Inglaterra.

"Para mí no sería un orgullo decir que gané una Copa del Mundo haciendo un gol con la mano. ¿Cómo le digo a mi hijo que gané y todo el mundo habla de la Mano de Dios? ¡La Mano de Dios, no! Nos engañó; deberían haberse puesto firmes", tiró en Esporte Interativo.

"¿Cómo pueden comparar a Messi con Maradona? No podés comparar, ¿cuántos Balones de Oro tiene Maradona?", agregó y la remató diciendo: "Como deportista, no lo pondría como ejemplo para los jóvenes".

Estas últimas frases le cayeron como una bomba a Dalma Maradona, que no pudo contenerse y explotó a través de una carta que publicó en Twitter y que pidió que Dani Alves lea.

"Su pregunta me da pena", tiró la hija del Diego. "En la época que mi papá jugaba no le daban ese premio a los jugadores que no fueran europeos".

Mientras que sobre ser ejemplo para los jóvenes, Dalma repitió lo que su papá ha dicho hasta el cansancio: "Él nunca quiso ser ejemplo de nada e hizo lo que pudo".

Como lo critico mucho a mi papá , tmb lo defiendo y así será SIEMPRE! Ojalá @DaniAlvesD2 tenga un segundo para leerme! pic.twitter.com/wxkjhDP5OE — Dalma Maradona (@dalmaradona) 17 de junio de 2017