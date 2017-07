En llamas, la Farro, busca con quién pasar el invierno

Mónica Farro se separó en abril de Juan Suris. Ya sin pareja, la vedette confesó sus gustos en la cama y fue explícita sobre algunos detalles a la hora de tener sexo.

"Late muy bien mi corazón, me lo hace latir la suba de la nafta, el trabajo y las cuentas. No tengo sexo hace dos meses, cuando fui y dejé a mi novio. No soy del touch and go, me gusta mucho la autosatisfacción, para malgastar orgasmos mejor me los quedo yo sola".

Embed Gracias @shokobsas @juanfsomoza con @valedegenaro Una publicación compartida de moni farro (@moni.farro) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 7:43 PDT



Y fue contundente: "Los hombres arrugan mucho, les causo miedo, me dicen tengo una impronta media complicada que asusta".

"A un hombre le miro las manos, dicen mucho, tiene que tener una linda uña, un buen dedo, que no se coman las uñas y tienen que ser más grandes que las mías. Manos de macho fuerte, esa mano me la imagino en mi cuerpo y te tienen que tocar con ganas".