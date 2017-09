Ella se confesó y contó sus fantasías sexuales

Separada de Brian Lanzelotta, la ex Gran Hermano habló de sus preferencias sexuales y su presente en la intimidad.

Desde que se separó de Brian Lanzelotta, Marian Farjat vive a pleno la soltería y está más encendida que nunca.

En una entrevista con Paparazzi, la ex GH contó intimidades sexuales. “Hace más de un mes que no tengo sexo. Pero no estoy desesperada. Para mí el sexo es importante, pero con amor. No me gusta estar con un hombre porque sí”, confesó.

“Existe la autosatisfacción. No es nada malo, ¿o sí? Es la mejor manera de descubrirte interiormente sin la necesidad de estar con alguien por estar. Antes se veía mal eso, ahora estamos en otra etapa. El mundo cambió y la autosatisfacción es una linda experencia tanto para la mujer como para el hombre. No hay que reprimirse", adujo.