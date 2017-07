Ella es la nueva famosa que bailará en "ShowMatch" la "salsa de a tres"

La bailarina argentina que nos representa en el mundo, Mora Godoy, fue elegida por el propio Marcelo Tinelli después de quedar sorprendido en una gala benéfica de la fundación Saldivar cuando la reina del 2 x 4 bailo la cumparsita.

El conductor número uno del país se acercó y le dijo quiero que bailes la salsa de a tres.

Horas más tarde, productores del programa llamaron a la tanguera para ofrecerle que baile el ritmo salsa junto a Nancy Pazos.

"Este año como estuve dos veces en China, Nueva York, Miami, Merlín, Alemania, Inglaterra, Colombia, Costa Rica y prácticamente como no estuve en Buenos Aires. Me pareció una buenísima idea la de participar en la salsa de a tres con Nancy porque no solamente es una vuelta a la pista de ShowMatch, que hace años que no estoy, sino que es una vuelta a la Argentina. Así que hice un alto en mi tour mundial y después de la salsa continúo. Estoy muy feliz de estar y que hayan coincidido los días, estamos ensayando mucho", señaló Mora.

Fuente: Primicias Ya