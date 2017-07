Ella es la modelo que enciende a Bruce Willis en su última película

Mitad portuguesa, mitad china y criada en Australia, Jessica Gomes lleva triunfando en el mundo de la moda desde los 18 años, y ahora tiene 32. Sus espectaculares curvas y su belleza exótica han hecho de ella la imagen perfecta de algunas de las mejores marcas de ropa de baño y de la publicación Sports Illustrated. Ahora aparece en la última película de Bruce Willis, 'Once Upon A Time in Venice', donde protagoniza una escena subida de tono con el actor.