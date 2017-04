Ella dice que fue censurada

El nombre de Mica Viciconte sonó fuerte durante 2016 para ser una de las participantes de "Bailando". Finalmente, la protagonista de "Combate" no ingresó al certamen.





Su eterna rivalidad con Flor Vigna que se gestó en el ciclo de Canal 9 generó un tremendo cruce de fanáticos durante los últimos años.





Sin embargo ellas lo viven de otra manera. Vigna, al enterarse de la posibilidad de que Viciconte esté en "Bailando 2017", le dijo a este medio: "Mica es una genia, la está rompiendo en Combate".





Embed Buenos días!! Una publicación compartida de Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte) el 21 de Abr de 2017 a la(s) 6:23 PDT



Pero, en las últimas horas comenzó a acrecentarse el rumor de que Pedro Alfonso, compañero de Vigna y campeón vigente, pidió que Micaela no forme parte del programa.





El sitio Primiciasya.com se comunicó con Micaela quien aseguró al respecto: "A mí no me llamaron todavía. Sigue lo mismo de siempre: voy a los programas y me hablan de eso. Sí me comentó una persona que está en el medio que un participante no quiere que ingrese".





"Después sacaron conclusiones de que era Pedro Alfonso. Yo no lo conozco, no meto las manos en el fuego por nadie, no tengo idea si es real o no pero fue eso lo que se comentó", sentenció.