Ella confesó un affaire con Fede Bal y lo destrozó

"Fue un chape, literal, adolescente. Creo que fue en un cumpleaños de Facu Mazzei. Después nos mensajeamos un tiempo, pero buena onda... Creo que fue en la primera temporada de Stravaganza", dijo la rubia en La previa del Show, para luego calificar el beso con un ocho.





Cuando el tema amoroso había quedado en el olvido, Barby Franco fue a Los Ángeles de la Mañana y volvió a opinar del tema. ¿Y metió la pata? La exnovia de Fernando Burlando dejó entrever que Bal y Pouchan habrían tenido algo esta temproada, cuando Fede intentaba conquistar el corazón de Laurita Fernández.





Con el affaire veraniego de nuevo en la agenda mediática, Belén habló y no dejó muy bien parado al hijo de Carmen Barbieri. "Con Fede todo bien. Pasó eso que ya se supo, que nos dimos un beso. Ahora, buena onda, listo, quedó ahí. No me parece algo relevante. Yo me doy cuenta cómo es la gente, uno saca la ficha... Fede no es un chico para ponerse de novio, no coincide con lo que yo busco en alguien. No me cae mal, pero es mejor alguien que no sea del medio, que tenga otro intelecto, que hable de otras cosas", reconoció la contorsionista, quien está en pareja hace dos años con un hombre ajeno al espectáculo.





Relativizando por completo el amorío, agregó: "En ese momento era chica, me copó y nos dimos un beso. Hablamos, chateamos un poco, pero nada relevante. No fue una súper historia. Yo al tiempo me puse de novia y eso quedó ahí", concluyó Pouchan, dando vuelta la página.





Según informó Ángel de Brito, Laurita estaría nuevamente molesta con Fede tras la sospecha que sembró Barby Franco de que él habría coqueteado con Belén, mientras le declaraba su amor a ella. ¿Peligra la reconciliación?





Fuente: ciudad