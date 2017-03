El vestido de Marina Calabró que impactó en Intrusos

Esta tarde, un informe presentado por Jorge Rial devino luego en una pequeña disertación al respecto de las colas de Laurita Fernández y Barbie Vélez y hasta hubo votación entre los integrantes de Intrusos. Ganó la hija de Nazarena.

"Igual hay que reconocer que Laurita es perfecta, es bailarina", aclaró Marina Calabró. En ese momento, el conductor, oportuno, intervino a favor de la panelista: "Vos tenés lo tuyo, todo bien pero son dos pendejas, la señora es una señora de 43″. Y le pidió que se parara. Marina no lo dudó y mostró su perfecta figura.

"¿No es muy ajustado ese vestido? ¡Respirá!", le dijo el conductor. A lo que la panelista acotó: "No, pero es flojito. Este vestido es mío, me lo regaló Martín (Albrecht, su pareja), con honra".

Pero del otro lado, vía WhastApp, la pareja de la morocha estaba que explotaba: "Me está puteando porque lo usé. ¿Para qué me lo regala? No es que me putea porque él es un hombre elegante, pero me dice: 'estás en bolas. Es para que lo uses en casa'".

