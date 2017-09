El triste momento que le tocó vivir a Melina Lezcano

Con un video que publicó en su cuenta de Instagram una de las voces de Agapornis, Melina Lezcano se despidió de su mascota. Su perrita murió este fin de semana.





Lola se llamaba la cachorra que había rescatado Lezcano en la calle. La perrita estaba enferma y le faltaba una pata. Pero le brindó su amor y cariño en el tiempo que vivió con ella.





La cantante escribió en Instagram: "¡Te nos fuiste gordita! Ya estabas cansada, lo sé. Ayer pude ver que tu almita no estaba más en tu cuerpo. Me quedé con muchas ganas de tenerte durmiendo conmigo en la cama, de que corrieras y jugaras con Kaia, de abrazarte y mimarte. Me enseñaste tanto Lola".