El Pollo Álvarez habló de la foto con Ailén Bechara: "Es una mano en movimiento, no le toqué nada"

Desde su cuenta de Twitter, Ángel de Brito publicó una foto de Joaquín "El Pollo" Álvarez y Ailén Bechara de espaldas que generó revuelo.









Lo cierto es que la rubia aclaró en las redes ante lo publicado por el periodista: "Claramente no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo. No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubico".









Embed Jajaja CLARAMENTE no me está tocando! 1) me hubiese dado cuenta 2) le pego un sopapo https://t.co/2NTjJ5GHlb — AILÉN Ъechara (@ailen_bechara) 29 de octubre de 2017 Embed Jaaaa si !! No puedo creer las cosas que escriben. Es una mano en movimiento. Es mi amigo y jamás se desubico @polloalvarezok https://t.co/56jq8wyddX — AILÉN Ъechara (@ailen_bechara) 29 de octubre de 2017



Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó con el Pollo quien aclaró sobre esta foto que circuló: "No hay nada para aclarar. Es una mano en movimiento, estaba moviendo la mano y ya. No le toqué nada, se ve. Ailén explicó todo en su Twitter".





Además, desde Twitter lanzó sin mencionar el tema: "Boludeces NO".

Embed Boludeces NO . — Pollo Alvarez (@polloalvarezok) 30 de octubre de 2017





Fin de la polémica.