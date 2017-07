El picante comentario de Ángel de Brito sobre la entrevista de Polino a la China Suárez

Los rumores de embarazo corrían con fuerza por los pasillos de las redacciones, los canales y las radios. Finalmente, la China Suárez (25) eligió Ponele la firma, el programa dominical de Marcelo Polino en América, para dar la feliz confirmación. "Me lo dijo Rufi, 'mamá vos tenés un bebé en la panza'", reveló la actriz, a punto de cumplir los tres meses de embarazo junto a Benjamín Vicuña.

Suárez brindó la entrevista en medio de una fuerte pelea con Ángel de Brito, y el conductor no ahorró críticas a la hora de contestar. "Yo les ofrezco disculpas, pero que primero ellos les pidan perdón a Tobal y a Pampita", disparó más picante que nunca el periodista. Pero la pareja no fue la única que recibió filosas frases.

"Ninguno (del programa de Polino) me llamó para preguntarme cómo había sido la cosa, ni se encargó de ver los tweets y el orden del cruce con ellos".

De Brito también apuntó picante contra la nota realizada en el ciclo de su colega del jurado de ShowMatch. "En el programa de ayer lo único que hicieron mal es no estar informados, porque ninguno me llamó para preguntarme cómo había sido la cosa, ni se encargó de ver los tweets y el orden del cruce con ellos. Solo Dallys Ferreira (panelista del programa) me escribió para preguntarme cómo había pasado y yo le conté. Se ve que no la dejaron decirlo porque querían cuidar la entrevista que tenían", lanzó el conductor de eltrece.

Unos minutos más tarde volvió a disparar cuando Nequi Galotti consultó por la imagen que la actriz había borrado de su cuenta de Instagram. "Lo que explicó la China ayer sobre la foto, mientras le hacían el 'homenaje', es que estaban viendo una película", comentó con ironía Ángel.