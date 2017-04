El cirujano de Magui Bravi publicó la foto de cómo quedó la nariz

Magui Bravi decidió operarse la nariz porque, según sus palabras, "no podía respirar". En las imágenes se ve un notable cambio en su rostro.

Además la bailarina es señalada como la nueva novia de Adrián Suar, lo que trajo repercusiones entre las ex del Chueco, Araceli González y Griselda Siciliani, que opinaron del tema.

"Mirá Adrián, nariz como la mía no vas a encontrar, porque la mía no está hecha", lanzó Araceli, mientras que Griselda se sinceró: "Me gusta Magui Bravi, me parece que está re fuerte".

En las redes sociales, el médico que operó a Magui compartió una foto del perfil de la bailarina con su nariz nueva. "Quedó genial", opinó el doctor con un hashtag.