El Chato Prada confirmó que Laurita Fernández estará en el "Bailando 2017"

Laurita Fernández es una de las figuras que forman parte del staff de "Quiero vivir a tu lado", la tira que produce Pol-Ka y transmite el Trece de lunes a jueves, a las 22.30hs. Algunos rumores afirmaron que, debido a este trabajo, no podría participar del "Bailando 2017" que se viene para mediados de mayo en la misma emisora.

PrimiciasYa pudo dialogar con uno de los productores generales del gran show televisivo, el Chato Prada, que afirmó que la novia de Federico Bal podrá estar en la pista, para defender su título de 2016. "No hay ningún tipo de impedimento, Adrián (Suar) no tiene ningún problema, somos el mismo canal. No hay conflicto", subrayó Prada. Y agregó sobre la actualidad del certamen: "Se van a ir firmando los contratos sobre el final o con el programa al aire, mientras tenga ganas la figura, está todo bien. En la TV podés firmar y al otro día irte. Si está todo acordado... Tenemos unos lindos nombres dando vueltas, pero quiero esperar a que se cierre".

