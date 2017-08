Durísimas declaraciones de Araceli contra Adrían Suar y su ex mujer

Araceli González y Adrián Suar están más enfrentados que nunca. Después de que el productor le diera la espalda a su ex mujer en una entrevista, fue Tomás, el propio hijo de el ex matrimonio quien salió a defender a su madre.

Ahora, en respuesta a las palabras de "Toto", la actriz demostró que se cansó de tantas versiones encontradas y finalmente, rompió el silencio y habló de todo.

Araceli eligió a Jorge Rial para "fulminar" a Suar.

"Mi mamá es temperamental, es pasional, pero no dice boludeces. Está perfecto que ella se exprese, simplemente escribió lo que sintió en ese momento. Ellos están separados, pero nunca forjaron nada porque no lo sintieron y está perfecto", dijo Tomás en referencia a la catarata de tweets que escribió Araceli contra Adrián hace unos días atrás.

A raíz de esto, Araceli decidió cortar por lo sano y se comunicó en vivo con Intrusos para aclarar, entre otras cosas, por qué comenzó su enojo con Griselda Siciliani y Suar.

Su bronca con Suar:

-Suar me fue infiel varias veces y todos lo saben.

- En diciembre de 2007 decido terminar mi relación con Adrian porque él estaba desde antes con Griselda.

- En 2007, Suar nos dijo a mi y a Fabián que no trabajáramos más en Pol-ka porque éramos pareja. Estuvimos 10 años encapsulados.

- Durante 6 años Fabián y yo no trabajamos en la TV.

- No hablé hasta ahora porque muchas veces los que somos papás priorizamos la vida de nuestros hijos y me parece que Adrián debería estar orgulloso del hombre que crié, porque me dediqué plenamente a su crianza.

- Yo le presté plata porque él estaba con el proyecto de Pol-ka importante y lo que hice fue prestarle plata como haría cualquier persona enamorada, y no ser socia es la idiotez que cometí.

- Griselda se equivocó, estuvo mal asesorada o dijo algo que es parte de su esencia, pero yo tengo que agradecerle porque ayudó a desenmascarar a un montón de gente.

- Siciliani es provocadora, tiene muchos conflictos en su corta carrera.

-Siciliani salió a hablar de mi marido, cuando casualmente promocionaba un proyecto.

-Hay un audio que yo tengo de la productora, Soledad, que me dice que ella tuvo que llevar ese audio mio a las autoridades.

-Yo con Soledad tenía una muy buena relación laboral, y podía hablar de cierta manera porque estábamos en un contexto, pero que coincidencia que cuando yo empiezo a apretar para apretar un poco con que se cuente la verdad, sale a la luz ese audio un año después.

- Es para dañarme que las autoridades de Pol-ka lo hicieron.





Fuente: Big Bang

- Después de todo esto es una decisión mía no trabajar en Pol-ka porque si yo me estoy defendiendo ante una agresión y la persona que sabe como es todo, no me defiende, ya está