Dos grandes: Fito Páez trabaja en un documental sobre Charly García

El músico Fito Páez trabaja en un archivo audiovisual que indaga la obra de Charly García, a través de charlas que ambos artistas mantienen desde hace varios años, aunque aún no se conoce la manera en que este material verá la luz.



Así pudo averiguar Télam en conversaciones con fuentes cercanas a Páez, luego de que ayer el propio músico publicara una foto en las redes sociales junto al genial artista del bigote bicolor, con un mensaje que decía: "Acabamos de empezar la música según García".



El proyecto, que fue retomado en los últimos tiempos, se originó ante la fascinación que el rosarino siente frente a la obra de García, tal como lo manifestó a lo largo de toda su trayectoria artística y puso de manifiesto cuando lanzó el disco "Rock and Roll Revolution", de 2014, para cuya portada eligió una foto del legendario artista.



"Rock and Roll Revolution, nos muestra el protagonismo cultural de Charly en las últimas décadas", había manifestado Páez en declaraciones a la prensa, en aquella oportunidad.



Fito Páez integró la banda de Charly García en épocas del disco "Piano Bar", de 1984, con apenas 21 años, una experiencia que siempre consideró fundamental en su trayectoria artística.