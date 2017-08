Discutieron en vivo y se metió la Bomba con comentarios despiadados

Tyago Griffo regresó al Bailando para presentar su coreografía de folclore junto a Barby Silenzi, pero la previa estuvo lejos de tener el clima amistoso de una previa. Marcelo Tinelli le preguntó al cantante por qué había finalizado su relación con Rocío Robles y el joven expresó: "Fue todo rápido, intenso y expuesto. No me gusta eso, pero tuve que aceptarlo porque nos conocimos acá. Fue todo de común acuerdo".





"Lo dejó Rocío porque la ex de Tyago le mandó un mensaje con capturas de pantalla", le soplaron al conductor desde el jurado outlet. "Antes de entrar acá, venía de una relación de años con una chica de Córdoba", comentó el Bombito. Y agregó: "Soy una persona sensible y no puedo terminar una relación y arrancar otra".





Después de que pusieran en pantalla fotos de Azul López, su ex, Tyago reveló: "Seguí en comunicación con ella porque fue una persona importante para mí". En ese momento, interrumpió Robles: "No termino de entender la explicación que está dando". El comentario desató una discusión en vivo.





Como si esto fuera poco, Gladys, mamá de Griffo, se metió en el acalorado intercambio con dardos bien picantes. "Azul es bellísima, muchísimo más linda que Rocío", encendió la mecha.

Fuente: eltrecetv