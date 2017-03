"Despacito", el hit que se esparce como un virus

Erika Ender cuenta que todo nació humildemente en el sofá de la sala de la residencia de Luis Fonsi. Al compás de la guitarra y con la inyección de toda la energía posible, el tema emergió para convertirse en un virus musical.Se refiere a "Despacito", el pegajoso sencillo que compuso con los puertorriqueños Fonsi y Daddy Yankee, que le ha dado un impulso sin precedentes a la cantante y compositora panameña en un momento importante de su larga trayectoria.El éxito de Fonsi con Daddy Yankee, una mezcla de pop, ritmos urbanos y letras sugestivas que invita a bailar, corona 25 años de una trayectoria que Ender vio reconocida recientemente con una nominación al Salón de la Fama de los Compositores Latinos, en el primer año que era elegible."Me han pasado muchas cosas seguidas. Creo que estaban acumuladas en el universo porque venía trabajando desde hace mucho tiempo", dijo la artista de 42 años el lunes en una entrevista con The Associated Press en la ciudad de Panamá."He tenido discos muy importantes en mi carrera desde que comencé, hasta ahora", señaló la autora de éxitos como "Candela" y "Ay mamá", que interpreta Chayanne, "Cinco minutos" de Gloria Trevi y "Ataúd", de Los Tigres del Norte.Ahora saborea las mieles del éxito de "Despacito", un tema que dice que se ha esparcido en el mundo como un "virus maravilloso" y que demuestra una vez más que el idioma no es una barrera cuando la música habla por sí sola.A pocos días de su lanzamiento en enero, el tema encabezó las listas de popularidad de iTunes en 16 países y su sensual video alcanzó la posición No. 1 de la lista general de esa plataforma, superando clips de artistas como Bruno Mars, Ariana Grande y Keith Urban. Hoy el clip acumula más de 596 millones de vistas en YouTube "Nos fuimos los tres de la manito a darle la vuelta al mundo con algo que salió humildemente y que hicimos con todo el cariño", destacó Ender, de madre brasileña y padre panameño con raíces estadounidenses."Para mí el mensaje es importantísimo", explicó. "Durante la elaboración, fuimos construyendo una canción cuya melodía fuera fácil de entender y de conectar, y que al mismo tiempo la letra fuera fina dentro de un género que, de pronto, pueda rayar en lo vulgar si no se sabe cuidar".Para Ender, la letra de "Despacito" cabe en cualquier género musical por su forma y lenguaje universal. El sencillo forma parte de un disco que lanzará Fonsi este año.La canción "grita Puerto Rico por todos lados", dijo Fonsi en enero a la AP con evidente orgullo. "Desde la letra al principio que dice 'vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico', hasta musicalmente hablando, pues la guitarra que se escucha es un cuatro puertorriqueño, un instrumento muy típico de nosotros que se me ocurrió mezclar con el género pop urbano y funcionó".Actualmente Ender dijo que está afinando los detalles para lanzar, a través de su fundación en Panamá Puertas Abiertas, un proyecto con el objetivo de promover la educación, la cultura y el entretenimiento infantil a través de la música.