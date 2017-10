Desafió a Solcito Pérez a una competencia de colas...la platea festeja

Anabel Zalazar, habló sobre Sol Pérez y levantó revuelo cuestionando los constantes elogios que recibe la cola de la rubia por las fotos que comparte en las redes sociales.





"La vez pasada Ulises (Jaitt) me hizo una nota para la radio y en la charla salió el tema de Sol Pérez. Y yo había dicho que estaba un poco aburrida porque en las redes sociales la ponían como la mejor cola y me pareció a mí que yo no tengo nada que envidiarle. Yo la vi personalmente y me parece que no tengo nada que envidiarle", comentó Zalazar en charla con este medio.





"Era eso simplemente. Salió el tema y dije que estaba dispuesta a hacer una competencia para ver quién tenía la mejor cola. La vi personalmente y tiene una cola chiquitita y no me pareció ver lo que muestra en las redes sociales", añadió picante.





