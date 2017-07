Dejó helados a todos con lo que dijo sobre la fidelidad de Hoppe

Invitada a Los Ángeles de la Mañana, Laurita Fernández (25) habló una vez más sobre el escandaloso fin de su relación con Fede Bal (27) y no se mostró entusiasmada con una posible reconciliación.





De hecho, cuando le preguntaron si seguía enamorada de su partenaire de Bailando 2017, Laurita dijo: "No. Me pasa que lo quiero, tengo mucho amor por él, pero hay algo que se rompió. Es una desilusión. Por ahí estamos bárbaro, pero sale algo del tema y a mí ya se me revuelve todo lo del verano, pienso que me mintió, que es un chamuyero... Hoy te digo que pienso que no volvería. El tiempo cura".





Al notar su indignación por la infidelidad de Bal con Florencia Marcasoli, Andrea Taboada la sorprendió con una pregunta sin filtro sobre su anterior pareja: "¿Vos le perdonaste infidelidades a Fede Hoppe?".





Visiblemente incómoda y sin una respuesta muy clara, la bailarina respondió: "Son cosas que tienen que ver con la historia de mi vida. Pero yo con él tenía una historia de mucho más tiempo y por eso digo que el tiempo es un gran sanador".





Luego, más relajada, según publica Ciudad.com, Laurita bromeó con la larga lista de exnovias del productor de Ideas del Sur que trabaja en ShowMatch: "¡Están todas! (Noelia) Marzol, Rocío Robles, Barby Reali, la productora Virginia Cuenca... Hay otra que no puedo decir porque no es público", dijo entre risas, sobre la fama de rompecorazones de su ex.





Qué Pasa Salta.