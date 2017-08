Ricardo Darín blanqueó su pelea con Érica Rivas, pese a que la actriz lo había negado la semana pasada.

En diálogo con "Infama", el actor aclaró que los roces con la actriz no comenzaron durante el rodaje de la película "La Cordillera", sino del tiempo que compartían escenario en "Escenas de la vida conyugal".

"No es verdad lo de Bariloche. Hay una superposición de datos. Sí tuvimos discusiones, pero no en Bariloche, sino en nuestra obra de teatro. Tuvimos como una separación conyugal, pero nada más. Fue algo personal... laboral, sí", aseguró.

erica.jpg



"Discutimos, como pasa entre compañeros, tuvimos un intercambio de pareceres, a veces pasa, como en los matrimonios", aseguró quitándole dramatismo. Y luego dejó en claro que no hubo ninguna denuncia por parte de ella. "Lo de la denuncia es un delirio. Ella misma se encargó de desestimarlo. Me molesta que se mienta, que se diga una cosa que no existe", afirmó en referencia a los dichos de Luis Ventura.

En tanto, Ventura le respondió sobre la acusación y reflexionó en su ciclo Iluminados de Radio Rivadavia: "Yo no afirmé que había una denuncia, dije que era una versión. No me hagan cargo de una afirmación que yo no hice, sino que yo conté la versión que estaba dando vuelta".

