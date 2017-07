Dalma explicó los "ehhhh" y el origen del balbuceo que caracteriza a Diego

Cada gesto y palabra de Diego Maradona suele ser registrada por cámaras y teléfonos. En los últimos años se lo ha escuchado decir repetidamente "ehhhh" antes de cada frase que incluso llevó a la famosa intervención del entonces presidente de Ecuador Rafael Correa que le dijo: "Embrague Diego, embrague", en vivo en el programa que compartía con Víctor Hugo Morales.

Ahora fue Dalma Maradona la que visitó el programa Pampita Online y explicó el motivo del balbuceo de su padre.

"Hay un montón de veces que a él por ahí lo sacan al aire y no está para hablar, y todo el mundo me dice cómo hacen esas cosas. Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo", contó la actriz que apuntó contra el entorno.

"Hay veces en las que yo digo: 'Bueno, si vos ves que tomó una pastilla para dormir y no se durmió no lo saques al aire, ahí es donde yo siento que no lo cuidan mucho. Me da mucha bronca muchas veces la gente que tiene alrededor porque siento que no lo cuidan nada al exponerlo de esa manera, ya que él está expuesto siempre por ser quien es. Si yo estoy con él ahí, nunca vas a ver algo que no esté bien cuidado", aseguró Dalma.

"Me dan muchas ganas de ir a cuidarlo, y el motivo por el cual creo que mi papá más se enoja conmigo es ése, como que él dice que yo tendría que estar mucho más tiempo con él o más disponible en cuanto a mi trabajo. Porque hay muchas veces que él me llama y me dice 'Venite una semana', y yo estoy filmando y no puedo, no hay forma, no puedo decir que me banquen el rodaje dos semanas", completó la joven.