Dallys Ferreira lo hizo de nuevo: habló sobre la foto hot que subió a las redes sociales

Un par de días atrás, Dallys Ferreira publicó en su cuenta de Instagram una imagen de ella desnuda, en su casa, bajo el título: "Solo vos me ves así", dedicado a su novio Nicolás.

La paraguaya habló luego de la publicación que generó mucha repercusión en los medios de Internet y en redes sociales.

Qué piensa de las censuras de Instagram: "No estoy al tanto cuáles son los criterios. Me encantaba una foto de Griselda Siciliani amamantando y no entendí por qué la borraron. Solo sé de esa foto. Respecto a mi imagen, juega más la cabeza y la mentalidad que lo que realmente es. Es una imagen de amor".

Sobre sus planes para el resto del año, confirmó: "Estoy estudiando periodismo, la primera mitad se la dedico a la facultad, desde que hice "Desayuno Americano" conocí un mundo muy rico. Me cuesta mucho con la maternidad pero no es imposible".

"Para la segunda mitad, hay un proyecto para mi carrera de actuación que no puedo contar mucho...".

Para cerrar, reveló cómo lleva la maternidad: "Disfruto de ella, tu vida cambia y las prioridades en tu vida cambian. India es un ser extraordinario que interactúa, tiene opinión propia y tiene un año de vida. Me permite trabajar".













¿Cómo se toma tanta exposición en las redes sociales?, subrayó.