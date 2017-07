Dady Brieva destrozó a Yanina Latorre: "Alguna trabita psicológica debés tener..."

El escándalo surgido a raíz de la supuesta infidelidad de Diego Latorre a su mujer Yanina, con Natacha Jaitt, sigue generando polémica y pocos son lo que no se privan de opinar al respecto.

En esta oportunidad, fue Dady Brieva quien le echó más leña al fuego con sus contundentes declaraciones para un ciclo radial.

"De alguna manera, tiene que pasar algo psicológico. Alguna trabita psicológica debés tener para llevar lo privado de todos los demás a una exposición tan grande. Hay que vivir de eso también, eh", aseguró Dady para Moskita Muerta en La Once Diez.

"La infidelidad es un accidente que le puede pasar a cualquiera. Yo no creo que alguien deba dejar a alguien por ser infiel; y lo digo en este caso, y conmigo. El quiebre es estar o no enamorado, no el ser infiel", agregó.

"Si vos le ponés una cámara 24 horas a quien sea, en algo lo vas a encontrar. A cualquiera nos cabe alguna cagadita, alguna pifia o qué sé yo; por eso me extraña cuando los tipos que son mediáticos o periodistas del espectáculo juegan como si a ellos no les pudiera ocurrir. Mi amigo Luis Ventura se comió un lindo caramelito cuando habló de los demás, de los hijos, de esto y lo otro y después le tocó a él. A mi amigo Jorge Rial también le pasó lo mismo. A todos nos pasa lo mismo", opinó luego.

Escuchá el audio!

Embed