"Cristian U. habla de currículum como si fuese un profesional de la ostia"

Micaela Viciconte y Cristian U protagonizaron fuerte cruce en "Combate", el reality que se emite por Canal 9.

Por defender a sus respectivos equipos tras una sanción, el ex Gran Hermano y la rubia se sacaron chispas.

Cristian había vuelto al ciclo como participante del equipo rojo y Mica regresó como capitana del equipo verde.

Enojado por la decisión que se tomó para con el equipo rojo, el muchacho arrojó: "Que nos sigan choreando...". Y Mica bancó a su equipo: "Me sorprende que diga que nosotros le choreamos, él que recién entra a Combate..."

"Vos recién entraste a la televisión, mirá todo lo que te falta. El currículum es fundamental y el tuyo todo es Combate", siguió el paseador de perros.

La rubia acotó: "Vos quisiste volver a este programa y estás como participante... Si tenés tanto currículum deberías estar como Capitán, como es mi caso. Estás como participante como todos nosotros que tenemos el mismo currículum".

PrimiciasYa.com se comunicó con Viciconte tras este enfrentamiento y señaló: "Trabajar tanto tiempo en el mismo laburo también habla bien de uno. Estoy hace tres años y medio en Combate y eso demuestra que de a poco voy probando mi carrera, no solamente estoy en el programa sino que hago muchas cosas más. Hago desfiles y tengo varias propuestas laborales, y se ve que a veces hay mucha envidia".

"Por suerte soy la capitana del equipo verde de este mes y él no logró ser capitán del rojo... Yo estoy enfocada en mí laburo y él habla del currículum como si fuese un profesional de la ostia. Cada uno tiene su trabajo y hace lo que quiere... Si yo quisiera podría estar más alto porque me escriben personas casadas o futbolistas, y podría irme por el lado mediático y quilombero, pero no es mi idea. Voy por un camino bien tranquilo y sano, Lo que diga él la verdad no me importa. La gente siempre se da cuenta a la larga quiénes son las personas. Yo estoy agradecida a Combate y Canal 9 que me abrieron las puertas", finalizó Mica.

