Conocé la sentencia en el caso de Barbie Vélez y Federico Bal por lesiones agravadas

Finalmente, el mediodía de este lunes, se conoció el fallo judicial de la causa de Federico Bal y Bárbara Pucheta por los delitos de lesiones agravadas, daños, hurto, amenazas y desobediencia, denunciados y llevados a la Justicia por ambas partes para que determine la culpabilidad o no de los protagonistas de esta escandalosa historia de amor.

En el dictamen, el juez decidió "sobreseer a Bárbara Nazarena Vélez por los delitos de lesiones dolosas leves calificadas". En segundo lugar, la actriz quedó libre de culpa y cargo por "el delito de Hurto, en dos hechos".

Por su parte, Federico Bal también fue sobreseído de culpa y cargo "por el delito de lesiones dolosas leves calificadas". De esta manera ambas partes quedaron liberadas de las recíprocas acusaciones.

Esta historia con un final inesperado para todos, ya que la Justicia no pudo determinar el grado de culpabilidad de uno u otro, comenzó en el verano de 2015, cuando él estaba en Mar del Plata con la obra Tu Cola me Suena, y ella hacía La Casa de Bernarda Alba en la misma ciudad. Allí comenzó un romance que, después de varias idas y vueltas, terminó en la Justicia con denuncias de violencia de género y un escándalo mediático que parecía no tener fin.

Alguna vez hablaron de sus deseos de casarse y tener hijos. Sin embargo, en el verano de 2016 comenzaron los problemas y los distanciamientos entre la pareja. Ya en febrero, José María Muscari había acusado de violento a Federico, pero la propia Barbie salió a defender al hijo de Carmen.

Cuando parecía que la separación era definitiva, en marzo decidieron apostar nuevamente al amor, aunque los cortocircuitos eran cada vez más frecuentes. Sin embargo, tras reencontrarse en Europa e intentar una nueva reconciliación, la relación llegó a su fin.

En los primeros días de mayo, Barbie posó para la tapa de revista Gente, y lució moretones en su brazo, provocando que todas las miradas se dirigieran a Bal. De ahí en más, comenzaron las denuncias que generaron el accionar de la Justicia. Tanto Vélez como Federico se acusaron mutuamente de violentos y presentaron sus respectivas pruebas.

Mientras que la hija de Nazarena describió todo lo que vivió como un "infierno", el actor aseguró que su ex intento prenderle fuego el departamento. Además, tiempo después, aseguró que la joven lo amenazó con arruinarle la carrera.

Barbie pidió una restricción perimetral por miedo a su ex. Además, llegó a exigir que la Justicia le haga una rinoscopía para demostrar que él consumía drogas. Todo esto generó que la modelo decida bajarse del Bailando 2016. Claro que a los pocos meses, en septiembre, cambió de opinión, y regresó al ciclo de Marcelo Tinelli, que debió tener un estudio paralelo para que Vélez y Bal no se crucen en el certamen.

En esos momentos, y a pesar del pedido de los abogados de la denunciante, la Justicia negó el pedido de indagatoria a Federico. Esto, sumado al regreso de la actriz a ShowMatch, volvió a generar un cruce de mensajes en las redes sociales que reavivó la guerra entre ambos.

A finales de octubre, Fede y Barbie se cruzaron en una fiesta de Halloween, lo que provocó que el hijo de Santiago denuncie a su ex por violar la perimetral, ya que sus abogados le habían avisado a los letrados de la joven sobre su presencia en la fiesta. La respuesta llegó con la publicación de nuevas fotografías de Vélez golpeada.

Casi un mes después, y tras la muerte de su abuelo, Barbie volvió a renunciar al Bailando. Pero esta historia de amor y odio tuvo un capítulo fundamental en la jornada del miércoles 14 de diciembre, ya que se conocieron la pericias psicológicas de ambos. Además, esa misma noche, Federico fue eliminado del Bailando, y Barbie lanzó un sugestivo tuit.

Hoy, 3 de abril del 2017, ¿Fin de la historia? La Justicia no puedo comprobar las denuncias de los protagonistas de esta historia. Los dos fueron sobreseídos y, aunque las pruebas dieron su veredicto, solo ellos saben realmente lo que pasó.

La peor de todo esto, es que sabemos que esta historia continuará.

