Conocé como encienden la pasión Pico y Pampita

Pico Mónaco aprovechó su amistad con Leo Montero y su estadía en el país antes de volar a Estados Unidos para jugar al ATP de Houston, para visitarlo en el programa "Mejor de noche", que el periodista conduce con éxito en Canal 9.

Su presentación tuvo momentos desopilantes. Uno tuvo que ver con un juego de coincidencias con Pampita, donde no le fue nada mal. La pregunta que lo incomodó tuvo que ver con qué encendía la pasión en la pareja, y ambos contestaron lo mismo: los besos. Además Mónaco dijo que lo peor de la convivencia era que Carolina no cocina y que a él el gusta desayunar y a ella no.

Embed



La modelo dijo algo parecido: "Lo que más me gusta es que me cocinen, y de la convivencia me gusta todo". Pero eso no fue todo. Montero, además, contó los Tocs del jugador de tenis.

Uno de ellos es que cada vez que duerme en un hotel envuelve las sábanas de la almohada con una toalla porque duda de que esté limpia y que durante mucho tiempo contó los segundos que tardaba en hacer pis." No sé quién durmió la noche anterior en esa habitación. ¿Y si no la cambiaron porque el tipo era limpio?", argumentó sobre su costumbre.