¿Cómo hace Oriana Sabatini para tener ese lomo sin hacer dieta?

Separada de Julián Serrano y en medio de los rumores que la vinculan al futbolista Paulo Dybala, Oriana Sabatini apareció en la portada de la revista HOLA! y dio detalles de cómo mantiene su figura fit.

"Me gusta comer bien, pero mis padres me dieron buena información sobre lo que se necesita para estar sano. Tomo jugos detox, no hago dieta, no como productos procesados", comenzó contando la cantante que por estos días se encuentra en Italia, muy cerquita de Dybala y además, cerrando algunas presentaciones de sus shows.

"Me mato en el gimnasio: hago tres veces boxeo, tres veces pilates, a veces cross fit y kangoo jumping que es muy divertido", aclaró la morocha..

"Cuando mamá hace juntadas venezolanas me muero. Hay arepas, cachapas, tequeños, que son unos bastoncitos de queso fritos increíbles. Nos juntamos con familiares, amigos que vienen de allá y hacemos una 'arepeada' como dice mamá. Nosotros íbamos mucho a Venezuela, ahora ya no porque es peligroso, pero está muy presente en casa", confesó Oriana Sabatini.

