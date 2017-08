Clavaron tatoo, hubo lomazo, pero faltó una pizca de pasión en el baile de Christian Sancho

Al ritmo de Hasta el amanecer (Nicky Jam), Christian Sancho y Nina Iraoolagoitia entregaron una permorfance cargada de sensualidad que logró convencer al jurado..





El dato para destacar fue la observación de Moria, quien marcó un detalle de la pareja y es la química entre el modelo y la bailarina.





Angel de Brito: (5) "Me gustó hasta ahí. Me pasó que cuando subiste a la bailarina a la rodilla no pudieron arrancar. Bailar es difícil y bailar sensual es más difícil"





Pampita (Voto secreto): La coreo estuvo bien. Christian esta mejorando. Este ritmo le cuesta más por su musculatura. Nina ensayaste con los tacos? Porque quitaba un poco de movimiento"





Moria Casán (6): "Esta pareja me parece que tiene más química fuera de la pista que adentro. Falta pasión en la pista. Estuvieron hasta ahí"





Marcelo Polino (4): "No fue tan desastrozo".





Puntaje: 15 puntos

Fuente: eltrecetv