Chiara Mea: "El Polaco decidió bajarme porque soy gordita y no soy sexy"

Chiara Mea del certamen. La información que corrió en las últimas horas hablaba de que El Polaco pidió que saquen a su bailarinadel certamen. Esto fue por que Chiara contó en público que el cantante tropical había faltado a una serie de ensayos. "No es que me molesta pero sí está bueno tener más ensayo porque para todos es nuevo", expresó la bailarina sobre la pista la semana pasada. Finalmente, se confirmó que Chiara no continuará acompañando al cantante en la pista del "Bailando 2017" y este medio se comunicó con ella que tiene una versión de los hechos. "Me siento mal, acabo de tener una reunión. El Polaco definitivamente me bajó, dejándome sin trabajo y la teoría es que me baja porque no teníamos feeling, estoy gordita y no soy sexy. La producción acaba de confirmarme que fue él quien decidió bajarme", manifestó.

Agregó: "Él me decía a mí que era la producción y para serte más clara: me decía que Tinelli decía eso. No tengo idea quién me va a reemplazar. Estoy muy triste".