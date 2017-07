Chato Prada: "Con el nacimiento de Valentín vivo de una manera especial el Día del Padre"

Valentín, el pequeño del Chato Prada y de Lourdes Sánchez es el más mimado de la casa como no podía ser de otra manera. Y tanto su madre como su padre no se cansan de compartir en , el pequeño dely dees el más mimado de la casa como no podía ser de otra manera. Y tanto su madre como su padre no se cansan de compartir en Instagram instantáneas de su bebé y de la hermosa vida familiar.





Y en una fecha especial, uno de los productores de Marcelo Tinelli habló del festejo del Día del Padre: "Es una fecha especial y estoy feliz porque vienen mis papás, Enrique y Ana, de Mar del Plata a comer un asado con todos mis hermanos y sobrinos en la casa de mi hija. A eso se suma que es el primer domingo del Día del Padre con Valentín, lo cual me pone doblemente contento", indicó en una nota con la revista Pronto.

"Con el nacimiento de Valentín este día lo vivo de una manera especial. Que haya llegado a esta edad me cambió la vida completamente. Me siento más hiperactivo, me dan ganas de proyectar más cosas y ya estoy pensando en que quiero que empiece a caminar para jugar juntos a la pelota", agregó Prada, quien también es papá de Julián (32) y Florencia (31), sus hijos fruto de su matrimonio pasado.





"Las mañanas son todas para Valentín. Nos levantamos muy temprano, alrededor de las 6.30 y me quedo tres horas jugando con él. Después ya me tengo que ir al laburo. Y los fines de semana trato de no ocuparme la mayor cantidad de tiempo posible", finalizó.