Charlotte Ganiggia y Francisco Delgado, ¿más que amigos?

En la edición de esta semana, la revista Caras informó que Charlotte Caniggia estaría viviendo un affaire con Francisco Delgado, tras ser vista en el departamento del joven.

La mediática le llevó un champagne al ex Gran Hermano para celebrar su cumpleaños, de modo tardío: Fran cumplió 32 años el 9 de septiembre.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Delgado desmintió de que exista una relación amorosa con la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, aunque reconoció su encuentro nocturno con Charlotte y la buena onda entre ambos.

"No hay ninguna relación, somos amigos de la época cuando ella participó del Bailando y me invito a la salsa de tres, pegamos muy buena onda de ahí. En ese momento su personaje para mí era un poco chocante y después la conocí y me encantó. Está bastante alejada a la realidad del personaje que vende", señaló Francisco, quien se encuentra de vacaciones en Bariloche con su hija Elena.

Por último, remarcó: "No tenemos ninguna relación y nos juntamos un día en casa como amigos. Yo subí unas fotos de mi historia a mi Instagram donde tomamos champagne y levantaron de ahí las imágenes y ya hablaron de romance. Además creo que está de nuevo con Lhoan, porque van y vuelven y yo ahí no me meto".