Chano se chocó con un ángel que lo protege

El sábado pasado fueron vistos en el VIP del Lollapalooza a los besos. Estamos hablando de Chano, ex cantante de Tan Biónica, y la modelo e influencer Ángeles Landaburu .



Para quienes no la conocen, la joven es modelo y estudia Comunicación de moda en la Universidad de Palermo. Asimismo, es amiga de Dante Spinetta , con quien también compartió unas horas tras ver la actuación de The Weekend.





Los tortolitos pidieron café y salieron al aire libre a charlar y pasar un lindo rato. Fueron fotografiados por la revista Gente.





Celeste Cid

Recordemos que Chano fue novio de otras famosas:, Juanita Viale y Militta Bora