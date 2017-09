El artista Chano Carpentier volvió a sorprender. Esta vez con un llamativo pedido. Porque aprovechó una nota televisiva para convocar a "Clara", a quien pretende como su próxima novia.

"Quiero aprovechar para convocar a Clara. Te estoy buscando", dijo el cantante, quien además se abrió una cuenta en la red social "Tinder" para dar con el paradero de la muchacha.

Embed Chano, a través de @infama , busca a una tal "Clara" para que sea su novia ❤️ https://t.co/crGsC5juD2 — América TV (@AmericaTV) 25 de septiembre de 2017

"Es una señorita que no me ha querido, pero me dejó una gran canción", explicó el exlíder de Tan Biónica.