Catherine Fulop y su desliz sobre la relación de Oriana Sabatini con Paulo Dybala

Catherine Fulop dejó entrever que su hija Oriana Sabatini se estaría conociendo con el futbolista Paulo Dybala, que actualmente milita en la Juventus de Italia.













Pocas semanas atrás, Oriana y Julián Serrano anunciaron su separación y los rumores que ubicaban al futbolista en escena no tardaron en aparecer. Cathy, "¿Oriana está de novia con Dybala?".













"No lo sé. Yo no los he visto... Ella tiene confianza con nosotros. Cuando empezamos a escuchar estas cosas, nos contó que sí, que con Paulo se hablan, por supuesto. Pero yo no creo que sean nada. Sería difícil. Ella está comenzando su carrera y él está viviendo lejos", expresó la modelo en diálogo con Intrusos.













Acerca de una aprobación por su parte, Fulop respondió: "No sé, no lo conozco todavía, no sabía quién era cuando empezaron a decir eso. Pero lo único que me interesa de Paulo es que sea que es buena persona y que se porte bien con mi niña, que es una buena persona también. Eso es lo único que me importa".













Oba Sabatini no se quedó atrás y completó: "¡Cómo no lo voy a conocer! Soy futbolero, pero no sé nada yo, sé lo mismo que los periodistas. Me tienen en ascuas... No, a mí Oriana me comenta todo, pero no estoy autorizado a hablar ja ja. Igual, no lo conocí todavía, así que no puedo opinar. Todavía no lo agarré en orsai...".













"A mí me gustan los deportistas porque, por lo general, son personas sanas. Me gusta el estilo de vida del deportista. Después hay que conocer a la persona, cómo es y a este chico no lo conozco. Para Oriana me gusta una buena persona, que sea feliz", finalizó.